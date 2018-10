Bývalý agent FBI dostal za výnašení informací čtyři roky

— Autor: ČTK

Čtyři roky vězení vyneslo bývalému agentovi amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) vyzrazení důvěrných informací médiím. Oznámila to dnes agentura AP. Terry James Albury, který podle soudu předal citlivé bezpečnostní informace serveru The Intercept, je v tomto týdnu druhým činitelem amerických úřadů, který se kvůli kontaktu s médii dostal do konfliktu se zákonem.