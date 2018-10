Ztrestat Saúdy za vraždu novináře? USA jsou v ošemetné situaci, mezi politiky to vře

Aktualizováno 08:14 — Autor: ČTK

Americký prezident Donald Trump věří saúdskoarabskému vysvětlení smrti novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu v Istanbulu. To, co se novináři stalo, považuje za nepřijatelné. Odvetná opatření by ale podle něj neměla zahrnovat zrušení prodeje amerických zbraní Rijádu, napsala agentura Reuters. Není ale jasné, zda saúdské oznámení přesvědčí i americké zákonodárce, kteří jsou k vysvětlení zatím skeptičtí.