Trumpův nukleární hazard nemíří na Moskvu. Rakety míří na úplně jiný stát

Ti, kdo si pamatují ten starý svět, rozdělený železnou oponou, mají ještě v paměti tváře, méně již výroky. Připomeňme si je. Prezident Gorbačov koncem roku 1987 triumfálně ohlásil: „Nechť se 8. prosinec 1987 stane datem, který bude zapsán do historických knih – datum, které označí rozhodující předěl v historii mezi érou vzrůstajícího rizika nukleární války a mezi érou demilitarizace lidského života.“ Americký prezident Reagan při té příležitosti řekl poněkud pragmatičtěji: „Můžeme jenom doufat, že tato historicky významná dohoda nebude cílem sama o sobě, ale naopak začátkem fungujícího vztahu.“ Vztah se po letech proměnil, nic není jak bylo. „Čas oponou trhnul… - a změněn svět! kam, kam padlo lidstvo staré?“

O tom, jak tento vztah ve světě od nástupu nových vládců, ale zejména od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa funguje, ve skutečnosti vypadá, se mohou přesvědčit politici a občané nejen v Rusku, Evropě, ale doslova po celém světě. Svět se ale po čtyřiceti letech změnil tím způsobem, že neplatí nejen bipolární rozdělení na svět komunistický a kapitalistický, ale ani slavný výrok Jana Wericha, že přece „Shakespeare byl veliký básník“. Dnes se dá pochybovat doslova o všem, a o všech. I o citátech ze Shakespeara.

Podle Jense Stoltenberga, generálního tajemníka NATO, Rusko má v současné době k dispozici raketu Novator 9M729, srovnatelnou s ruskými raketami moře-země na krátkou vzdálenost, ale schopnou udeřit cíle v doletu od 500 do 5 500 kilometrů, což zakazuje právě smlouva INF. Rusko to odmítá ústy svých představitelů, mluvčího Sergeje Rjabkova, místopředsedy zahraničních věcí, nyní ve funkci, který mluví o „nepřijatelném ultimátu“, o témže mluví v zásadě i Michail Gorbačev, historický vůdce Sovětského svazu, který považuje Trumpův krok za „nedostatek moudrosti“ a připojuje pateticky: „Washington nerozumí tomu, k čemu to může vést?“ Všichni, kteří podle Gorbačova „s láskou vzpomínají na svět bez nukleárních zbraní“ by měli přesvědčit Američany, aby „ochránili život na zemi“.

Pro ty, kteří se domnívají, že vypukne nová „studená válka“, k níž lze najít mnoho staronových příznaků, se probudili o víkendu s pocitem, že tenhle film už jednou viděli. Jenže prezident Trump, obvykle velmi nevyzpytatelný, hraje ve filmu zcela novém, který poskočil o výrazné čtyři dekády dále. Tady nejde o porušování dohod Ruskem, ale o skutečnost, že Američané kvůli smlouvě nemohou vyvíjet samy další rakety. „Je to prosté, Watsone,“ řekl by Sherlock Holmes. Mimochodem, možná bychom tu měli zachytit, že Angličané – v tradici pudlovského reflexu vůči svému mladšímu bratru za oceánem – zaštěkali nad Trumpovým výrokem souhlasně. V rozhovoru pro list Financial Times neváhal ministr obrany Gavin Williamson prohlásit, že Londýn za Washingtonem „absolutně pevně stojí“.

Prezident Trump oznámil, že Spojené státy americké se opět pustí do výroby raket, pokud Rusko a Čína nezastaví jejich vývoj. A jsme u toho. Tady nejde vůbec o Rusko, ale o Čínu. Peking totiž není součástí žádné dohody o raketách, a tím pádem bez skrupulí připravuje masivní program raketového rozvoje. „Je to, milý Watsone, business as usual!“ Je tím riziko nukleární války menší?

Dnes přijel do Moskvy americký diplomat John Robert Bolton, poradce pro národní bezpečnost, který již ohlásil na twitterovém účtu, že bude jednat se svým protějškem Sergejem Lavrovem. Podle diplomatických zdrojů ho v Moskvě čeká sám prezident Vladimir Putin. Budou se snad trochu surreálně bavit o tom, jak se má lidstvo dočkat co nejrychleji „nukleární spásy“? „Třetí světová válka by byla koncem civilizace,“ řekl před časem prezident Putin. A připomněl Alberta Einsteina, že ta čtvrtá světová válka, by se vedla zbraněmi, jimiž by byly „klacky a kameny“.