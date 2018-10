Trump proti LGBT. Bílý dům chce znemožnit ochranu transgenderových osob

— Autor: ČTK

Americké organizace na obranu práv sexuálních menšin znepokojily informace o záměru Bílého domu upravit nově zákonnou definici pohlaví způsobem, který by prakticky znemožnil právní ochranu transgenderových osob. Přípravu definice podle listu The New York Times zahájilo americké ministerstvo zdravotnictví.