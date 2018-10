Atentát na Sorose? V jeho rezidenci našli bombu, případ vyšetřuje FBI

— Autor: ČTK

Americká policie v pondělí našla výbušninu v poštovní schránce rezidence miliardáře George Sorose ve státě New York. Oznámil to na svém webu list The New York Times. Přivolaní pyrotechnici nálož zneškodnili, Soros v době nálezu doma nebyl. Případem se zabývá Federální úřadu pro vyšetřování (FBI).