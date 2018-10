Karavana migrantů má už dvě oběti. Trump chce Střední Americe zavřít kohoutky

Podle mexických úřadů přešlo guatemalsko-mexickou hranici v neděli nejméně pět tisíc lidí. Policie se jim v tom nejprve snažila zábránit plotem s ostnatým drátem, který na hraniční most kvůli tomu postavila. Někteří migranti proto přeplavali řeku, aby se do Mexika dostali. Ostatním pak policie průchod umožnila, informovala dnes agentura Europa Press.

Asi 1200 lidí už předtím na guatemalsko-mexických hranicích požádalo o uprchlický status v Mexiku. Nynější karavana, kterou přes sociální sítě zorganizovali aktivisté v čele s honduraským exposlancem Bartolem Fuentesem, vyrazila 13. října z města San Pedro Sula na severu Hondurasu a původně čítala asi 1300 lidí. Postupně se k ní připojili další, někteří naopak za slib práce a finanční pomoci souhlasili s nabídkou guatemalských a honduraských úřadů na organizovaný bezpečný návrat domů.

zdroj: YouTube

Honduraské úřady v pondělí oznámily, že první obětí nynější cesty migrantů na sever se stal v sobotu jeden Hondurasan, který v Guatemale spadl z auta. Někteří běženci využívají po cestě autostop. Druhý uprchlík zemřel v pondělí v Mexiku.

Takzvané karavany migrantů se organizují už několik let, ale až do letoška se většinou obešly bez větší publicity, než podobnou skupinu v dubnu označil prezident Trump za bezpečnostní hrozbu pro USA. Cílem hromadné cesty lidí z chudých středoamerických zemí je vyhnout se ve skupině nebezpečí, které při takové cestě hrozí jednotlivcům, a také upozornit na špatnou životní úroveň řady lidí ve Střední Americe.

Ve snaze snížit vlnu migrace ze Střední Ameriky do USA se v roce 2014 tyto země dohodly na finanční pomoci, kterou Washington přispívá chudým státům na programy vytváření pracovních příležitostí a na boj s kriminalitou. Od nástupu Trumpa do úřadu prezidenta v roce 2017 už USA tuto pomoc mírně snížily, napsal dnes španělský deník El País.

Podle španělského deníku Trump využívá karavanu migrantů v kampani před parlamentními volbami, které se v USA konají za dva týdny. Už minulý týden šéf Bílého domu obvinil americké demokraty, že můžou za ilegální migraci do USA, protože "nehlasují pro změnu ubohých imigračních zákonů".

Už minulý týden Trump pohrozil, že migranti z karavany do USA neprojdou, že jim to znemožní vysláním armády na hranice a že zastaví zemím Střední Ameriky finanční pomoc. "Guatemala, Honduras a Salvador nebyly schopny udělat svou práci a zabránit lidem, aby utíkali ze svých zemí a ilegálně šli do USA. Začneme nyní zastavovat, či podstatně snižovat masivní zahraniční pomoc, kterou jim dáváme," napsal v pondělí Trump na twitteru, kde opět označil karavanu za "bezpečnostní hrozbu" s tím, že mezi jejími účastníky jsou i "zločinci a neznámí lidé z Blízkého východu".