Jak si Sáudská Arábie kupuje vliv v USA? Stopy vedou až k Trumpovi

Peníze otevírají mnohé dveře a Saúdští Arabové dokázali této staré pravdy vždy náležitě využít. Jejich vztah s USA byl vztahem vzájemné prospěšnosti. USA kupují saúdskou ropu, zatímco Saúdská Arábie z těchto výnosů investuje do řady amerických firem. Četné obchodní vztahy zajišťují, že Washington je pro představitele království otevřeným místem.

Nicméně, Saúdská Arábie se pokouší pojistit si přízeň amerických klíčových osob i mimo oficiální diplomatické kanály, prostřednictvím propracovaného lobbyingu. Takřka bezedné kapsy umožňovali saúdským představitelům účastnit se soukromých večeří a opulentních večírků či nabízet vlivným novinářům jako je např. Jake Tapper z CNN a Bret Baier z Fox News výsadní letenky či lístky na zápasy prestižního šampionátu amerického fotbalu Super Bowl (obě mediální hvězdy prý tyto nabídky odmítly).

Saúdské peníze jdou do řady think-tanků, včetně těch prestižních jako je Center for Strategic and International Studies, the Brookings Institution nebo the Middle East Institute. Posledně zmiňovaný např. v letech 2016 až 2017 obdržel od Saúdských Arabů okolo 1,25 miliónu až 4 miliónů dolarů. Zmíněné think-tanky v posledních týdnech uvedly, že zvažují plné zrušení jakýchkoliv grantů od Saúdské Arábie.

Výdaje Saúdské Arábie na lobbování v USA se v dvou letech významně zvedly. Zatímco v roce 2015 se jednalo o částku 14,3 miliónů dolarů a v roce 2016 jen 7,7 miliónů dolarů, v loňském roce vzrostly na 27,3 miliónů dolarů. Důvodem podle všeho byl Kongresem schválený návrh zákona o uplatnění spravedlnosti vůči sponzorům terorismu (Justice Against Sponsors of Terrorism Act, JASTA), který umožňuje žalovat Saúdskou Arábii za její podíl na událostech 11. září.

Pokusy Saúdské Arábie změnit mínění americké veřejnosti ohledně této záležitosti jsou zvláště zajímavé v kontextu dnešního politického vedení zemí. Saúdská Arábie nechala před Kongresem vystupovat vojenské veterány, kteří žádali pozměňovací návrhy zákona z důvodu možných soudních sporů, které by opatření zavedlo. Tito veteráni byli ubytováni v Trumpově hotelu. Někteří veteráni později uvedli, že vůbec nevěděli, že celý „pětihvězdičkový zájezd“ sponzoruje Saúdská Arábie.

Vazby Saúdské Arábie na Trumpa

Zvolení Donalda Trumpa do prezidentského úřadu vedlo k dalšímu navýšení saúdské lobbyistické mašinérie. Saúdská Arábie si od něj slibovala restartování vztahů, pochroumaných za Obamova působení. Magazín The Time naznačuje, že saúdské nadšení pro nově zvoleného prezidenta vyplývá i z toho, že americký magnát s měl se saúdskými představiteli vřelé vztahy ještě před svou politickou kariérou.

Např. v roce 1991 prodal Trump svou luxusní jachtu saúdskému princi. V roce 2001 Saúdští Arabové koupili celé patro Trump World Tower v New Yorku a v roce 2016 pomohli kompenzovat ztráty z nižších rezervací Trumpova hotelu v Chicagu. „ Kupují ode mě apartmány, utrácí 40, 50 miliónů dolarů. Nemám je mít rád? Mám je rád hodně moc,“ vyslovil se Trump na adresu Saúdských Arabů během kampaně v Alabamě v roce 2015.

Trump nyní tvrdí, že všechny podezření z jeho obchodních vazeb na Saúdskou Arábii jsou „fake news“. Co je však nepopiratelná skutečnost, že Trump na politické rovině je velkým zastáncem a podporovatelem Saúdské Arábie. Právě sem uskutečnil svou první zahraniční cestu v prezidentském úřadu vůbec, kde v součinnosti s oficiální saúdskou linií nařkl Írán, jejího hlavního konkurenta na Blízkém východě, z vývozu terorismu.

Současná kauza zavražděného novináře na tomto vřelém vztahu zatím nic nezměnila. Už na počátku kauzy Trump řekl, že vyšetřování neovlivní plánovou dodávku amerických zbraní Saúdské Arábii ve výši 110 miliard dolarů. Trump zcela otevřeně říká, že Saúdská Arábie je příliš důležitý obchodní partner a spojenec v boji proti Íránu a proto se jí zatím nerozhodl navzdory požadavkům řady amerických kongresmanů z obou politických táborů jakkoliv potrestat. Nicméně, Trump naposledy uvedl, že „není spokojen s tím, co slyšel“ ohledně saúdského vysvětlení toho, co se událo na saúdském konzulátu v Istanbulu.