Jak moc lze ještě spoléhat na USA? Trump táhne Ameriku do izolace

Začalo to loni odchodem USA z UNESCO. Podle amerických diplomatů je organizace nevyvážená a zpolitizovaná. To je samozřejmě pravda. Jen zapomínají dodat kdo začal s politizací této dozajista užitečné světové organizace. Byly to právě Spojené státy ve Studené válce, které tuto organizaci často zneužívaly jako kolbiště se Sověty, a mnohé památky se například nedostaly na seznam světového dědictví jen proto, že byly na špatné straně Železné opony. Nyní, když v UNESCU převládly státy USA, a především Izraeli, značně nepřátelské, místo, aby se jako jedna z mocností, pokusila situaci změnit, jim svým odchodem nechávají volné pole působnosti.

Podobně kuriózní je i odchod USA z Rady pro lidská práva OSN (UNHRC) letos v červnu. Nikki Haleyová, bývalá velvyslankyně USA u OSN, ji vysvětlila velmi svérázně. Podle ní odcházejí z rady proto, že žádná jiná země "neměla odvahu se přidat k našemu boji" za přeměnu tohoto "pokryteckého tělesa sloužícího vlastním zájmům". Rada má skutečně zajímavé složení vedle Číny v ní zasedají i takový lidskoprávní giganti jako Kuba, Venezuela nebo Kongo. Američané cudně mlčí, že s jejich popudu a s jejich podporou byl do Rady zvolen i Afghánistán, Irák a skutečná humanitární perla – Saúdská Arábie! Mlčí i o tom, že Rada vznikla v roce 2006 z popudu USA a měla působit jako bič na tyto státy.

Na řadu přišly i hospodářské organizace. V první řadě to byla NAFTA. Ta zajišťovala volný pohyb zboží po Severní Americe. Pro USA nebyla podle Trumpa výhodná, a tak z ní letos odešel. Dalším cílem v hledáčku amerického prezidenta je Světová poštovní unie, jedna z nejstarších obchodních organizací na světě, a dokonce Světová obchodní organizace. Paradoxním faktem je, že tato organizace je dítětem USA a doslova ji jako jeden z výsledků 2. světové války vydupaly ze země. Nyní je podle prezidenta Trumpa čas ji dát vale.

Pro současný světový systém je daleko horší odcházení z vojenských a mezinárodně politických smluv. Jasné výhrůžky NATO nejsou ničím novým. Američané Evropanům vyčítají, že dostatečně nefinancují svoje armády. Magickým číslem jsou pro ně 2 % HDP na obranu. Pokud je nebudou plnit, bude mít Evropa smůlu. Pohrůžka je jasná. Evropany naopak pobouřilo Americké odstoupení od dohody s Íránem.

Tu léta horko těžko vyjednávali spolu s bývalou americkou administrativou a Trump ji během několika měsíců poslal k vodě. Prý vyjedná lepší. V to však Evropa nevěří, a zcela otevřeně USA obchází. Obchod s Teheránem se EU prostě vyplatí. Podobně Trump odůvodnil před nedávnem i vypovězení Smlouvy o raketách středního a krátkého doletu. Vše, co prý zrušil bylo špatné, a to co vyjedná on, bude daleko lepší.

Jaký je ovšem cíl této politiky? Ti, kteří ji nazývají nekoordinovanou a chaotickou, se mýlí. Trump vyvazuje svým tvrdým postupem Spojené státy ze světového systému, který samy vytvořily, a kterého byly garantem. Důvod? I přes velkou míru arogance a, lidově řečeno, velkohubost je Trump realista a chápe věc, kterou mnozí američtí, ale i evropští politici nechápou. Amerika slábne a zbytek světa sílí. Čína, Rusko ale i Indie nebo Brazílie už odmítají hrát podle amerických not. Amerika už nemůže garantovat bezpečí svým spojencům ani řešit více krizí najednou.

Poslední dobou mnozí američtí odborníci zpochybňují i NATO a jeho hodnotu jako spojenců. Otázky, které si mnozí kladou, jsou pro Evropany znepokojující. Je Amerika skutečně ochotna obětovat vše kvůli zemím jako je Litva, Lotyšsko nebo Černá Hora, které nemají dohromady ani populaci New Yorku? Jakou hodnotu má jako spojenec posledně jmenovaná země, která má armádu o síle 2000 vojáků? Spojenecké závazky jsou čím dál více ze strany Američanů zpochybňovány.

USA v systému, který vytvořil odmítají hrát člena se stejnými právy a povinnostmi jako ostatní. Chtějí být VIP a mít zvláštní vedoucí postavení. Pokud tomu tak není, USA raději tento systém zapudí a opustí. To je první fáze Trumpova plánu. Je velmi jednoduchá. Nyní je před ním ovšem druhá fáze, která je daleko složitější a může pro USA skončit naprostou katastrofou: Make America Great Again. Rozbořením světového systému založeném na USA chce totiž americký prezident vytvořit nový systém, který bude znovu založen na Americe.

Předpokládá, že pokud USA, jako vůdčí velmoc odněkud odejdou celý se zhroutí. Brzy by se měl začít střídat ve Washingtonu s poníženými žádostmi o návrat do těchto organizací a obnovení těchto smluv za pro USA daleko lepších podmínek střídat jeden diplomat a politik za druhým. A v tom může být obrovský zádrhel. Co když už jednoduše nebude svět Ameriku jako lídra a prostředníka potřebovat? Co když se vyvine nový systém, ve kterém už USA nebudou hrát žádnou roli? Dění kolem zavedení cel a intenzivní spolupráce Číny a EU a EU a Íránu tomu napovídají.

Trumpova politika je riskantní. Místo aby se pro USA snažily získat ve světě, ve kterém již nehrají prim, co nejstabilnější pozici a upravit vztah s mocnostmi, které Spojeným státům šlapou na paty, tak provádí přesný opak. Urychlují destrukci starého systému a nový nemají ani v náznaku vymyšlený. Již nyní je jasné, že se Washingtonu ani zdaleka jeho pozice nepodaří obnovit. Navíc riskuje, že v novém světovém řádu se může ocitnout zcela mimo a ztratit veškeré mocenské páky. To, zda plány prezidenta Trumpa vyjdou ukáží nejbližší měsíce. Již dnes je však jasné, že Spojené státy jako jediná světová supervelmoc, skončily. Budoucnost patří hře více mocností.