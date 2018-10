Žena byla 37 let nemocná. Pak lékaři našli neuvěřitelnou příčinu

Danu od dětství trápily nevysvětlitelné bolesti a alergie, časté záněty dutin, migrény a hormonální problémy. Její tělo bylo mimořádně citlivé na chemické přísady a nedokázalo strávit některé druhy potravin, kvůli čemuž žena několikrát rapidně zhubla a nemohla jíst. Její tělo pravidelně sužovaly ošklivé vyrážky a kožní problémy.

Dlouhou dobu nikdo nevěděl, co se se ženou děje. Lékaři postupně začali odkrývat tajemství jejího zdravotního stavu a zjistili, že alergická na všechny léky na bolest. Diagnostikovali jí také lymskou boreliózou, ale navzdory léčbě onemocnění se její stav nezlepšoval.

Ani přes výše zmíněné diagnozy nedokázali lékaři vysvětlit, proč je tak často nemocná a proč je prakticky celý život odkázána na lůžko. Jednoho dne se ale její rodina rozhodla odstranit zápach vycházející ze sklepa domu, v němž žena celý život bydlela.

To, co se zdálo být původně zatuchlinou, se nakonec ukázalo jako plísně. Rodinu okamžitě napadlo, že právě to může být příčinou zdravotních obtíží, a lékaři toto podezření potvrdili. Zdraví ženy celý život zhoršovala otrava toxickou černou plísní.

Shodou náhod totiž Dana trpí vzácnou genetickou chybou, kvůli které její tělo není schopno bojovat s toxicitou z vnějšího prostředí. Příkaz lékařů zněl v tu chvíli jasně. Žena se musela okamžitě se vystěhovat a podstoupit detoxikační léčbu pod dozorem zkušených doktorů. Po dlouhých 37 letech ale konečně zjistila, proč prakticky celý život prožila jako pacient.