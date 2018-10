Bomby v obálce mohou být pokusem o politický atentát

— Autor: ČTK

Výbušná zařízení, rozeslaná v posledních třech dnech do New Yorku a Washingtonu, byla určena osobám vystaveným v poslední době tvrdé kritice amerických pravicových kruhů. Uvedl to dnes list The New York Times, podle něhož policie zjišťuje, zda atentátník dva týdny před kongresovými volbami nemíří právě na cíle spojené s americkou demokratickou opozicí.