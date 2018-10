V USA zatkli vůdce bělošských nacionalistů. Podněcoval nepokoje, oslavoval Hitlera

Čtveřice byla obviněna mimo jiné v souvislosti se svou účastí na několika akcích v Kalifornii a rovněž na násilnostech ve městě Charlottesville ve Virginii. Loni v srpnu byli mezi několika stovkami zastánců bělošské nadřazenosti, kteří ve virginském univerzitním městě nejprve protestovali proti chystanému odstranění sochy konfederačního generála Roberta Leeho.

Když se jim do cesty postavila skupina odpůrců rasismu, začali na ně někteří útočit a jeden z přítomných neonacistů do nich najel autem. Jednu ženu zabil a dvě desítky lidí zranil. Akce vyvolala celonárodní odsouzení rasismu a prezident Donald Trump se stal terčem kritiky za to, že přičítal vinu za násilnosti oběma stranám.

Podle listu The New York Times osmadvacetiletý Rundo odjel do Mexika, byl ale "poslán zpátky" do USA a zadržen v neděli na letišti v Los Angeles. Ve středu byli zatčeni i další členové jeho hnutí Robert Boman (25) a Tyler Laube (22). Aaron Eason (38) stále policii uniká.

Podle obvinění jednali "se záměrem podněcovat, organizovat a podporovat nepokoje a podílet se na nich". Na březnové akci v Kalifornii Rundo údajně napadl dva z lidí, kteří proti nim protestovali. Laube pak údajně udeřil do obličeje novináře.

Robert Rundo spolu s dalšími dvěma spoluobviněnými odcestoval letos i do Evropy, aby tam oslavili narozeniny Adolfa Hitlera.