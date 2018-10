USA v rozkladu? "Špína a hnus". Trump šíří konspirační teorie, důsledky jsou tragické

Autor: EuroZprávy.cz

NÁZOR – Stručné středeční vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa k bombám zaslaným prominentním příslušníkům Demokratické strany, kteří proti němu vystupují, a médiím, které Trump opakovaně démonizuje, je to nejmenší, co šéf Bílého domu mohl učinit, konstatuje Michael D'Antonio v komentáři pro server CNN. Publicista a autor životopisné knihy o Trumpovi deklaruje, že ačkoliv prezident použil slova jako „hnusný“ a „odporný“, sotva zněl jako skutečný vůdce země zmítané politickým, který narostl do kritických rozměrů.