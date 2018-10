Šéfka CIA vyslechla nahrávku ze saúdského konzulátu. Udeří USA na Rijád?

— Autor: ČTK

Ředitelka americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Gina Haspelová měla za své návštěvy Turecka možnost poslechnout si nahrávku zachycující údajně zadržení a vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. List The Washington Post (WP) dnes píše, že se tak vysoký člen americké administrativy dostal ke klíčovému důkazu o Chášukdžího osudu. Turecko už před několika dny oznámilo, že taková nahrávka existuje. Haspelová do Turecka vyrazila v pondělí a nyní je na cestě zpět do USA.