Trubkové bomby měly za úkol vyděsit, nikoliv zabít, myslí si bezpečností experti. Podle konspirativních teoretiků je to krycí operace liberální levice

Pokud by chtěli ublížit lidem, bomby by už vybuchly, tvrdí Matthew Bradley, bývalý agent CIA a současný regionální bezpečnostní International SOS and Control Risks, největší organizaci věnující se zdravotnické a cestovní bezpečnosti. Podle něj cílem pachatelů bylo zasít semínka strachu.

Policisté objevili celkově 10 zásilek poslaných předním osobám či institucím spojovaných s Demokratickou stranou. Kromě významných politických osob strany jako je Obama, Clintonovi či bývalý viceprezident Joe Biden došly bomby i do sídla televizní stanice CNN či restaurace a produkční firmy herce Roberta De Nira. Žádná z bomb nevybuchla. „Bylo to účelné nebo náhodné?“, položil rétorickou otázku ohledně motivů pachatele či pachatelů Guvernér New Yorku Andrew Cuomo.

Bradley přesvědčen o to, že za činem stojí více osob, protože pro jednu by taková míra koordinace poštovních zásilek byla příliš. Opačný názor zastává odborník na výbušniny, profesor chemie z University of Rhode Island, Jimmie Oxley. Podle něj stojí za činem jeden „zlý, šílený, záštiplný,“ jedinec.

Takovým jedincem byl Theodore Kaczynski, známý pod přezdívkou Unabomber, který nechvalně proslul posíláním podomácku zhotovených bomb po celých USA, které vedly k smrti tří osob a dohromady zranily 23 osob. Kaczynski svoji 17 (začal v roce 1970, 1996 byl chycen) let trvající činnost odůvodňoval bojem s technologickým pokrokem.

Podle Bradleyho však současný pachatel zřejmě nebude novým Kaczynskim. Na to je akce příliš amatérská, postrádající chladný kalkul, který charakterizoval Kaczynskiho činnost. Experti upozorňují na to, že na rozdíl od Kaczynskiho balíčků, ty poslané tento týden byly ihned podezřelé na první pohled. Podle Bradleyho nicméně nelze vyloučit, že za celou akcí jsou skuteční profesionálové, kteří cíleně chtějí, aby celá záležitost vypadala tak amatérsky.

Server The Verge tvrdí, že posílání podomácku vyrobených bomb poštou je tradiční jev politického terorismu v USA pro jistou generaci. V pozdních šedesátkách až sedmdesátkách bylo poměrně obvyklé, že domácí teroristé posílali bomby kvůli svému politickému rozhořčení, ať se týkalo technologie, ekologie, Vietnamské války či obecné nespokojenosti s politickým systémem USA. V současnosti se nicméně jedná už o poněkud anachronický typ terorismu, který ustoupil jiným typům politicko motivovaného násilí jako je masivní střelba či používání dopravních prostředků k zabití co nejvíce osob.

Dnešní kauza bombových zásilek se odehrává dva týdny před konáním tzv. průběžných voleb (middle term elections), ve kterých se rozhoduje o politickém rozložení Kongresu. New York Times informují, že mezi některými konzervativními médií se už začínají šířit konspirační teorie, že se jedná o „operaci pod falešnou vlajkou“ (zkráceně falešná vlajka, termín pro tajnou operaci vedenou vládou, korporací či jinou organizací, která má vzbudit dojem, že ji spáchal někdo jiný – poznámka redakce) liberální levice, která se snaží tímto způsobem vzbudit soucit a sympatie u veřejnosti a zajistit vítězství Demokratů ve volbách.

Současný americký prezident Donald Trump, který je vnímán jako přední hlas těchto kruhů ve Washingtonu, odsoudil jakoukoliv hrozbu politického násilí a vyzval k sjednocení země, přičemž si opětovně rýpl do médií, kterou podle něj stojí za jejím rozdělením. Podle kritiků je to však právě on, kdo zemi rozděluje a kdo přispívá k vzrůstající agresi jeho příznivců proti jeho oponentům. Všechny osoby a instituce, které bomby dostaly, patří do tábora odpůrců prezidenta. The Verge též poukazuje na to, že kromě De Nira se všemi těmito osobami a institucemi jsou spojovány určité konspirační teorie.

Policie zatím nemá pachatele, nicméně zjistila, že většina balíků byla poslána z Floridy. Tým pyrotechniků u Miami nyní prohledává budovu, kde se třídí pošta. S odvoláním na floridskou policii o tom dnes informovala televize CNN.