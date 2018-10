Útočník z Pittsburghu měl zbraň legálně, nikdy nespáchal přestupek

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Jeho čin je řazen k zločinům z nenávisti. Z jeho nedávných ostrých antisemitských výpadů na sociálních sítích, lze usuzovat, že nenávist byla mířena proti Židům. Podle jednoho z jeho příspěvků jsou to "ďáblovy děti". Všímají si toho izraelské sdělovací prostředky.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček na twitteru napsal, že je událostí v Pittsburghu otřesen. "Žádný útok proti lidem kvůli jejich víře či původu nemůže být nikdy ospravedlněn. Antisemitismus je zlo a zlu se musí čelit. Obdivuji hrdinství těch, kteří se útočníkovi postavili. Sdílím smutek a bolest rodin zavražděných," reagoval Petříček.

Bowers se vyjadřoval často na webové stránce Gab.com, kde se často objevují spiklenecké teorie. Jedna z nich spojovala bývalou kandidátku na prezidentský post Hillary Clintonovou s pedofilií.

Gab.com jako svou platformu používají bělošští nacionalisté, uvedl izraelský server The Times of Israel. Servisní firma Joyent oznámila, že od pondělka stránka nebude fungovat. Gab. com, která sama sebe charakterizuje jako "sociální síť propagující svobodu projevu, osobní svobodu a svobodný tok onlinových informací", dnes na twitteru oznámila, že bude kvůli událostem v Pittsburghu "několik týdnů mimo provoz".

"Budeme dále bojovat za svobodu projevu a onlinovou svobodu pro všechny. Technologické firmy nás nezastaví, nezastaví nás ani mainstreamová média," stojí ve vzkazu. Gab. com ale na střelbu reagovala prohlášením, že netoleruje násilí a že ji zpráva o činu v Pittsburghu zarmoutila. Uzavřela Bowersův účet a kontaktovala Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Provozovatelé stránky sklízejí kritiku od jejího založení v roce 2016. Slíbili tehdy, že obsah nebude v žádném případě cenzurován. Mnoho příznivců krajní pravice opustilo twitter a začalo využívat právě tuto platformu.

Bowers použil Gab.com krátce před střelbou. "HIAS s oblibou přivádí vetřelce, kteří zabíjejí naše lidi. Nemohou sedět a dívat se, jak jsou naši lidé pobíjeni. Dobře zaostřete, jdu na to," napsal s použitím zkratky HIAS pro hebrejskou společnost napomáhající imigraci, která působí v New Yorku a Marylandu. Zástupci HIAS událost v Pittsburghu označili za "hroznou tragédii". "Tato ztráta je naší ztrátou," uvedli.

CNN upozornila, že sobotní útok byl za 72 hodin v USA třetím činem motivovaným nenávistí. Ve středu běloch zastřelil v Kentucky černocha a černošku. Do pátku pak USA znepokojovaly bomby rozesílané kritikům prezidenta Donalda Trumpa. V sobotu následovala střelba v Pittsburghu.