Potvrzeno: Brazilským prezidentem bude radikál Bolsonaro. Hrozí návrat diktatury?

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Mnozí ale považují třiašedesátiletého bývalého armádního důstojníka Bolsonara, který se v minulosti netajil obdivem k brazilské diktatuře z let 1964 až 1985, ze hrozbu pro demokracii a obávají se, že země se vrátí o krok zpět i v boji za práva menšin a za rovnost mužů a žen. Bolsonaro proslul radikální výroky, za něž si vysloužil obvinění z rasismu a kvůli kterým byl i v kampani na mítinku vážně zraněn. Politik například dříve řekl, že "chybou dikatury bylo, že mučila a nezabíjela" a o homosexualitě prohlásil, že "je důsledkem nedostatečného bití".

Naději, že demokracie ohrožena nebude, vyjádřil při nedělním hlasování předseda brazilského nejvyššího soudu Dias Toffoli. "Je třeba zajistit politickou pluralitu a respektovat opozici, která se zformuje," prohlásil soudce Toffoli. Dodal, že zvolený prezident bude muset respektovat demokracii a soudní moc.

Deník El País dnes připomněl, že Bolsonaro ještě před týdnem v kampani prohlašoval, že "ta rudá banda buď vypadne, nebo půjde do vězení". Po oznámení výsledků voleb v neděli prohlásil: "Pojďme společně změnit osud Brazílie." "Nemůžeme nadále koketovat se socialismem, komunismem, populismem a extrémní levicí," dodal budoucí prezident, který nicméně slíbil, že jeho vláda bude "ústavní a demokratická".

Od Bolsonara, který bývá přezdíván brazilský Trump, očekávají voliči zejména to, že tvrdě zatočí s korupcí, vysokou kriminalitou a oživí ekonomiku. Někteří ho označují za spasitele. "Prosila jsem Boha, aby nám seslal kandidáta. A na Facebooku se objevil Bolsonaro," popsala jedna z Brazilek radost z vítězství politika, který kandidoval za koalici nazvanou Brazílie nade vše, Bůh nade vše.

Levicový kandidát Haddad podle některých analytiků doplatil právě na to, na co původně spoléhal, že mu vynese politické body, a to na exprezidenta Luize Inácia Lulu da Silva. Ten je v zemi stále velmi populární díky sociálním programům, jimiž dostal několik milionů Brazilců z bídy. Od letoška je ale ve vězení za korupci.

Bolsonarovi příznivci po oznámení výsledků, které zcela odpovídají předvolebním průzkumům, zahájili v ulicích bouřlivé oslavy.

Pravicový politik, který povede největší latinskoamerickou zemi a osmou největší ekonomiku světa, už dostal gratulace i ze zahraničí. Poblahopřál mu i americký prezident Donald Trump, který podle mluvčí Bílého domu slíbil, že oba politici budou "pracovat ruku v ruce ke zlepšení životů Brazilců a Američanů a jako regionální lídři Amerik."

Hodně štěstí Bolsonarovi popřála například francouzská krajně pravicová politička Marine Le Penová. Současný brazilský prezident Michel Temer mu poblahopřál "k historickému vítězství" a slíbil "klidné předání moci". Gratulaci dostal Bolsonaro i od čínského ministerstva zahraničí, které vyjádřilo ochotu "pokračovat v prohlubování spolupráce". Naději na spolupráci "dvou bratrských národů" vyjádřili i ultralevicoví prezidenti Bolívie a Venezuely Evo Morales a Nicolás Maduro, kteří neblahopřáli Bolsonarovi, nýbrž brazilskému lidu "k demokratickým volbám".

Nový brazilský prezident bude nicméně vládnout s roztříštěným parlamentem, do něhož byli ve volbách začátkem října zvoleni zástupci třicítky politických stran. Nejvíce křesel (57) získala sice levicová Strana pracujících (PT), za niž kandidoval Haddad, Bolsonarova Liberálněsociální strana (PSL) obsadí ale v nové dolní komoře 52 míst a podle deníku El País v něm bude mít více potenciálních spojenců.