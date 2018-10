Mezera v pravidlech Facebooku? Pěkný prů*er, zděsila se redaktorka

Co zapřičinilo havárii Sojuzu? Rusko zveřejnilo závěry vyšetřování

Nová pravidla Facebooku udávají zadavatelům reklamních sdělení týkajících se dění v politice povinnost prokázat svou totožnost, dále doplnila příslušná sdělení o štítek ukazující název subjektu, který si jejich propagaci objednal. Politické reklamy se pak ukládají do speciální databáze s dodatečnými informacemi o dané reklamní kampani.

Deník The New York Times (NYT) ale už před dvěma týdny v souvislosti s předvolebními reklamami v americkém státě Virgínie upozornil na zásadní nedostatek. "Jakmile získají objednavatelé povolení k politické reklamě, mohou do políčka 'Zaplaceno tím a tím' napsat úplně cokoli, přestože informace neodpovídá názvu facebookového uživatele či skupiny a nejde o organizaci registrovanou u federální volební komise."

Na facebooku se tudíž může objevit i reklama, kterou údajně koupila Cambridge Analytica. "Nová pravidla Facebooku o transparentnosti reklamy jsou pěkný průser a kdybych byla stát, který v blízké době čekají volby (Ahoj Ameriko!), zakázala bych je," komentovala na twitteru falešnou reklamu reportérka The Guardian Carole Cadwalladrová. Ta pomohla rozkrýt nedávný skandál kolem Cambridge Analytica a jejího podvodného získání údajů o desítkách milionů facebookových uživatelů.

Business Insider napsal, že jeho dva placené příspěvky byly z facebooku staženy po dvou dnech s tím, že "jsou falešné a porušují naše pravidla". Provozovatel sociální sítě ale nevysvětlil, jak fiktivní reklamy prošly schvalovacím procesem. Business Insider v této souvislosti připomíná, že Facebook po skandálu Cambridge Analytica zakázal této poradenské firmě činnost na své platformě.

Nová pravidla o reklamě si ještě předtím na vlastní kůži vyzkoušeli reportéři VICE News, kteří požádali o možnost zveřejňovat placené příspěvky ve jménu všech sloužících senátorů USA, navíc na stránkách jako "Sušenky za politickou transparentnost" nebo "Želvy ninja PAC". Výsledek byl takový, že "všech 100 žádostí proplulo systémem, což naznačuje, že v podstatě kdokoli může zakoupit reklamu označenou jako 'zaplacenou' předním americkým politikem".

VICE News v rámci svého pokusu se senátory nakonec žádnou reklamu nezakoupil, avšak dostal povolení pro politickou inzerci s nepravdivými jmény objednavatelů. Při dřívějším pokusu dokonce zakoupil reklamu ve jménu amerického viceprezidenta Mikea Pence a dostal také povolení inzerovat jako "Islámský stát".

List The New York Times také upozornil, že problémem není jen snadno zmanipulovatelné políčko o údajném objednavateli reklamy. Facebook kromě toho nezpřístupňuje identitu autorizovaných zadavatelů politické reklamy, ani o nich uživatelům neposkytuje další informace. Mluvčí Andy Stone listu řekl, že reklamy se zavádějícím označením autorů pravidla povolují. Dodal, že Facebook nezobrazuje údaje o skupinách s povolením nakupovat politickou reklamu, aby chránil soukromí těchto subjektů.