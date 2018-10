Střelec z Pittsburghu byl obviněn celkem ze 44 trestných činů

Zatímco federální prokuratura den po krveprolití vznesla vůči Bowersovi 29 obvinění, porotci se dnes shodli na 15 dalších, mimo jiné bránění ve svobodném výkonu náboženského přesvědčení či násilí proti skupině věřících. Dřívější obvinění zahrnují například použití zbraně s cílem úmyslného zabití.

"Dnes začal proces hledání spravedlnosti pro oběti těchto nenávistných činů," uvedl podle Reuters federální prokurátor Scott Brady, jehož úřad chce pro Bowerse trest smrti.

Střelec volající "Všichni židé musí zemřít" vpadl do synagogy v době začínající sobotní bohoslužby a zabil 11 věřících ve věku od 54 do 97 let. Dalších šest lidí, včetně čtyř policistů, zranil. Sám byl několikrát postřelen a zatčen.

Útok označovaný za jeden z nejhorších projevů protižidovského násilí v amerických dějinách vyvolal v USA debatu o tom, zda se v souvislosti s agresivní rétorikou prezidenta Donalda Trumpa v zemi rozmáhá bělošský nacionalismus a antisemitismus. Zatímco prezident a jeho příznivci viní z růstu násilné atmosféry liberální média, jež podle něho šíří falešné zprávy, Trumpovi kritici vidí příčinu v prezidentově silně protiimigrační rétorice a neochotě jasně odsoudit stoupence bělošské nadřazenosti.

Hlava státu se v úterý setkala s nelibostí při svém příletu do Pittsburghu, kde uctila památku obětí v době konání prvních pohřbů. Tisíce demonstrantů daly Trumpovi najevo, že není vítán, dokud nezmírní své veřejné projevy. Vyostřenou protiimigrační rétorikou se podle mnohých pokouší získat týden před volbami republikánům hlasy v kongresových volbách. Prezident označil davy pittsburských odpůrců za "malé protesty", které jsou zveličovány "falešnými zprávami".

Příbuzní v pensylvánském městě se dnes po úterních čtyřech pohřbech naposledy rozloučili s dalšími třemi oběťmi střelce. Vedle 88letého Melvina Waxe, který vedl sobotní bohoslužbu, a 75leté Joyce Fienbergové byl pohřben i 69letý Irving Younger. Jeho přítel a demokratický poslanec pensylvánské Sněmovny reprezentantů Dan Frankel Reuters řekl, že měl Younger pevný názor na absolutní trest. "Zřejmě by býval nechtěl, aby (střelec) dostal trest smrti," podotkl Frankel.