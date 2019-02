Hrozba pro všechny obyvatele planety? V sázce je osud lidstva, zní z Británie

Jasné a reálné nebezpečí

„Je depresivní, když si uvědomíme, že poprvé od návratu demokracie v roce 1985 si Brazilci zvolili krajně pravicového prezidenta republiky,“ píše The Guardian. Deklaruje, že Bolsonaro, dlouholetý zákonodárce a bývalý armádní kapitán, představuje jasné a reálné nebezpečí, a to nejen pro svou zemi, ale pro celou planetu.

Bolsonaro na domácí scéně obhajuje diktaturu a mučení a vtipkuje o vraždění svých levicových oponentů, v minulosti často urážel ženy, homosexuály a menšiny, připomíná renomovaný deník. Poukazuje, že zvolený prezident slibuje zavést pořádek skrze rozpoutání chaosu v podobě uvolnění zákona o držení zbraní, což povede ke ztrátě mnoha lidských životů v zemi, kde již nyní dochází k 60 tisícům vražd ročně.

Podle editorialu se Bolsonaro pomocí známého, ale mrazivého scénáře úspěšně prezentoval coby kandidát proti establishmentu a hrál na rozhořčení voličů ze zkorumpovaných politiků a násilného zločinu. „Vše vede k domněnce, že Brazilci, kteří ukvapeně volili Bolsonara, budou později litovat,“ shrnuje liberální server.

Pokud budeme brát vážně Bolsonarův program a poznámky o životním prostředí, jde o hrozbu pro celé lidstvo, neber si servítky britský deník. Podotýká, že až se nový brazilský prezident v lednu ujme úřadu, bude rozhodovat o plicích planety, Amazonii, a největší světové obilnici, savaně Cerrado.

Bolsonaro tak bude moci nastolit směr boje s klimatickou změnou v klíčovém momentě, varuje The Guardian. Vysvětluje, že stávající signály nejsou povzbudivé a předpokládá se, že má lidstvo jen 12 let na odvrácení nebezpečné destabilizace pozemského klimatu v důsledku našeho dosavadního způsobu života.

„Naše existenční návyky již vedly k rozsáhlému vymýcení divoké přírody, katastrofě takových rozměrů, která ohrožuje civilizaci,“ píše prestižní server. Dodává, že Bolsonarův klíčový předvolební slib přesto zněl, že jeho prezidentství půjde na ruku obřím brazilským zemědělským korporacím, bude upřednostňovat byznys před biodiversitou a podpoří tržní využívání brazilských přírodních zdrojů, zejména skrze zrušení opatření ponechávajícího 12% rozlohy země pro domorodé kmeny.

Krajně pravicový zvolený prezident také slíbil oslabit zákony na ochranu životního prostředí a kriminalizovat environmentální aktivismus, podotýká editorial. Varuje, že jde o balíček opatření, který nereformuje model kapitalismu pozvolna vařícího zemskou atmosféru, ale naopak urychlení tohoto procesu.

Nenapravitelné škody

Bolsonaro říká, že nevypoví Pařížskou klimatickou dohodu, v rámci které přijala Brazílie ambiciózní cíle, pokud dostane záruky, že jeho země nepřijde o suverenitu nad domorodými kmeny, Brazilskou plošinou, Amazonským deštným pralesem a atlantickým pobřežím, připouští The Guardian. Obává se, že jde o neřešitelný protimluv, jelikož Bolsonarova politika předpokládá stavbu dálnic a přehrad v Amazonii, což znemožní Brazílii snižovat uhlíkové emise.

Brazílie dosud představovala rozumnou, morální sílu ve prospěch životního prostředí a z velké části vzdorovala volání po využití svých přírodních zdrojů ve prospěch akcionářů velkých firem a zároveň působila jako smířlivý prvek mezi chudými a bohatými státy během klimatických rozhovorů, připomíná renomovaný deník. Kritizuje, že nyní čtvrtá největší demokracie světa na pomoc rezignuje a naopak bude páchat nenapravitelné škody.

Americkou administrativu vede skeptik vůči klimatické změně a od zelených pozic se odklání i Čína, a proto se vůdčí role musí chopit Evropa, apeluje britský server. Konstatuje, že EU má páky, jak na Brazílii působit, protože odlesňování je motivováno především poptávkou po produkci sójových bobů, které se využívají jako krmivo pro dobytek, a rozšiřováním pastvin skotu.

„EU je největším zahraničním investorem v Brazílii. Největší ekonomika latinské Ameriky je největším vývozcem zemědělských produktů do Evropy,“ nastiňuje The Guardian. Soudí, že je potřeba nový evropský zákon, který by garantoval, že žádná produkce a žádné finanční transakce spojené s EU nepovedou k odlesňování, ničení lesa a potlačování lidských práv. Pokud bude EU jednat, Británie by se měla přidat a zarazit nejhorší plány Bolsonara s životním prostředím, které ohrožují každého na této planetě, deklaruje závěrem editorial.