Trump pronesl 5000 nesmyslů. Říkám pravdu, hájí se

"Opravdu se snažím. Vždycky chci říkat pravdu. Když můžu, říkám pravdu," řekl Trump v rozhovoru s ABC. Kritici přitom nynějšího amerického prezidenta dlouhodobě obviňují, že lže, zveličuje či že přinejmenším některá fakta přizpůsobuje svým potřebám. "Někdy se stane, že se věci vyvinou odlišně nebo se něco změní, ale já jsem vždycky rád pravdomluvný," zdůraznil Trump.

V rozhoru například uvedl, že je "dost dobrý" v odhadování počtu lidí v davu. Právě spor o počet lidí, kteří se loni přišli ve Washingtonu podívat na jeho inauguraci, byl jedním z prvních, který Bílý dům pod Trumpovým vedením s médii vedl.

V posledních dnech si prezident vysloužil kritiku například kvůli výroku, že se do karavany migrantů, která směřuje přes středoamerické státy k jižní hranici USA, infiltrovali "zločinci a neznámí lidé z Blízkého východu". Později musel připustit, že pro to nemá důkazy. Zároveň ale dodal, že "by to tak mohlo být".