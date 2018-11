K hranicím USA vyrazily další dvě karavany migrantů

Karavana migrantů, která vyrazila 13. října z Hondurasu od jeho hranic s Guatemalou, se v noci na dnešek rozrostla o první novorozeně. V nemocnici ve městě Juchitán v mexickém státě Oaxaca se guatemalské ženě z karavany narodila holčička. Většina běženců v této skupině jsou ale Hondurasané, kteří utíkají před chudobou a vysokou kriminalitou ve své zemi.

Tato skupina, v níž je podle médií asi sedm tisíc lidí, se dnes rozhodla změnit trasu mimo jiné z bezpečnostních důvodů a také proto, že jim mexické úřady neposlaly autobusy, o něž unavení běženci žádali. Místo trasy dále přes centrum státu Oaxaca se skupina rozhodla jít přes stát Veracruz i proto, že na dříve zvolené trase nejsou zdravotnická zařízení, která by mohla poskytnou pomoc zejména dětem.

Druhá karavana, čítající asi 20000 lidí, je nyní jižněji v mexickém státě Chiapas. Další dvě skupiny po tisíci migrantech ve středu vyrazily ze Salvadoru. "Jdeme pryč, protože je tu chudoba a není tu bezpečno," řekla agentuře EFE María Cortezová (36), která na cestu vyrazila s manželem a pěti dětmi ve věku 19 let až tři roky.

Karavany migrantů z Hondurasu, Salvadoru či Guatemaly se organizují už několik let. Nynější situace je ale podle mexického ministra vnitra nebývalá. "Není to už jen karavana, je to migrační exodus. Mexiko zažilo málo migračních krizí jako je tato," řekl dnes ministr Navarrete. Dodal, že mexická vláda jedná o vývoji s vládami Hondurasu, Salvadoru, Guatemaly i s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Navarrete také kritizoval současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, že z karavan migrantů udělal téma kampaně před volbami do amerického Kongresu. Trump zaujal tvrdý postoj, na hranice poslal tisíce vojáků a oznámil také, že zastaví pomoc středoamerickým zemím, kterou dohodl jeho předchůdce.

Podle novinářů, kteří hovořili s migranty v jedné z karavan a které už dříve citovala například španělská média, všichni uprchlíci do USA nechtějí. Mnozí spoléhají na mexickou vládu, že jim dá povolení k pobytu a práci. Někteří už také strastiplnou cestu vzdali a vrátili se domů, když jim domácí vlády slíbily pomoc.

Pokud zvolí migranti nejkratší cestu k hranicím USA, čeká je ještě nejméně 1600 kilometrů.