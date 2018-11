USA chtějí vrátit tělo mrtvého novináře Chášukdžího rodině

— Autor: ČTK

Tělo zavražděného saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího by mělo být co nejdříve nalezeno a předáno rodině, aby mohlo být pohřbeno. Řekl to dnes zástupce ministerstva zahraničí USA, kde Chášukdží od loňska žil. Zabit byl podle dosavadního vyšetřování 2. října, když přišel na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu v osobní záležitosti.