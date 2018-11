V Tennessee po letech popravili vraha elektřinou, nechtěl injekci

Třiašedesátiletý Edmund Zagorski byl odsouzen za to, že v roce 1983 postřeil a oloupil dva muže, kteří si od něj chtěli koupit velké množství marihuany, a následně jim podřízl hrdla.

Zagorski požádal úřady, zda by mu umožnily zemřít na elektrickém křesle, neboť měl obavu, že po injekci by trpěl bolestí a umírání by trvalo déle. Stal se teprve druhým člověkem popraveným v Tennessee tímto způsobem od roku 1960, kdy se k popravám začaly používat jedy vpravované do žil.

V celých Spojených státech jde o první elektrickou popravu od roku 2013. Některé státy přitom nedávno zvažovaly opětovné používání elektrických křesel poté, co farmaceutické firmy začaly odmítat poskytování svých výrobků k popravám a tím způsobily nedostatek vhodných látek do injekcí.