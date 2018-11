Do migrantů lze střílet, šokoval Trump. Armáda se vzápětí ohradila

Trump oznámil své záměry během téměř půlhodinového projevu v Bílém domě, v němž varoval Američany před karavanami migrantů mířících pěšky k americké hranici s Mexikem.

Americké úřady podle něho nevpustí tyto skupiny čítající několik tisíc lidí do země kvůli tomu, že jsou v jejich řadách podle Trumpa ukryti zločinci. "Je to jako invaze... Zranili a napadli mexické vojáky," prohlásil prezident, který si za podobné poznámky již dříve vysloužil kritiku od opozičních demokratů i od části svých republikánů.

Trump, pro kterého je migrace jedním z ústředních témat kampaně před kongresovými volbami, jež proběhnou příští týden, prohlásil, že američtí vojáci karavanu na hranicích zastaví a pokud by migranti třeba házeli kameny, mohou po nich příslušníci armády střílet.

Tato poznámka se nesetkala s pozitivním ohlasem mezi lidmi z vojenské branžě. "Byl by to nezákonný příkaz," napsal na twitteru penzionovaný armádní generál Mark Hertling k otázce střelby do migrantů s tím, že by ji nenařídil žádný armádní důstojník.

Trump doplnil, že pokud někdo vstoupí do USA nelegálně, nebudou ho již úřady propouštět před rozhodnutím soudu, ale bude zadržován až do verdiktu a následně rovnou vyhoštěn.

Americké ministerstvo obrany na Trumpův pokyn tento týden vyslalo k hranicím s Mexikem 5200 vojáků, kteří mají posílit ochranu kvůli blížícím se karavanám.

Oponenti Trumpovi vyčítají, že používá téma migrace k mobilizaci republikánů před kongresovými volbami a že agresivní rétorikou vůči cizincům přispívá k tomu, že se veřejný prostor plní nenávistnými projevy.

Ke Spojeným státům nyní míří již čtyři karavany, z nichž ta nejbližší s asi sedmi tisíci členy se rozhodla vyrazit z jihomexického státu Oaxaca přes sousední Veracruz a zbývá jí nejméně několik týdnů cesty k americké hranici. Druhá karavana, čítající asi 20000 lidí, je nyní jižněji v mexickém státě Chiapas. Další dvě skupiny po tisíci migrantech ve středu vyrazily ze Salvadoru.