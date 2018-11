Majitel hotelu v Kanadě diskriminoval bělochy, navíc se z něj vyklubal zvrhlík

Největší námořní záhada v historii: Co se stalo s posádkou lodi Mary Celeste?

Majitel hotelu Kin Wa Chan koupil komplex v roce 2015 a následujícího roku začal s rekonstrukcí. V srpnu 2016 přinutil zmíněných sedm zaměstnanců odejít, protože chtěl místo nich Číňany, o kterých čekal, že ho vyjdou levněji.

Předsedkyně tribunálu Diana Juricevicová chování majitele označila za rasovou diskriminaci a uložila mu zaplatit odškodnění. Zmínila, že Chan opakovaně prohlašoval, že chce bělochy propustit a nahradit Číňany, kteří jsou levnější.

Chan podle Juricevicové také jednu z bývalých zaměstnankyň sexuálně obtěžoval, když ji na obchodní cestě do Číny nutil, aby spolu sdíleli hotelový pokoj. Když to žena odmítla, tak jí tvrdil, že v Číně se věci prostě dělají po čínsku. Ani to jí ale názor změnit nepřimělo, takže si nakonec vlastní pokoj vymohla. Chanovo zdůvodnění, že se takto snažil jen ušetřit peníze, tribunál neuznal.

Zmíněný tribunál v Britské Kolumbii funguje jako arbitrážní orgán, který dohlíží na dodržování provinční charty lidských práv. Podobné tribunály jsou zřízeny i v dalších kanadských provinciích.