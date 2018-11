Trumpovi přeskočilo? Poslat armádu na chudé uprchlíky je absurdní, shodují se experti

I když má nasazení vojáků na pomezí trvat jen 45 dní a ačkoli je počet vyčleněných vojáků oproti americké vojenské síle zanedbatelný, mají experti k výpomocné misi výhrady. V zásadě se shodují s tím, že úkolem vojáků je vítězit v bitvách a když nejsou v boji, mají se připravovat na cvičišti.

Penzionovaný admirál James Stavridis, který působil jako vrchní velitel spojeneckých sil NATO, podle agentury AP prohlásil, že vojáci by se měli připravovat na bitvy a jiné mise a neměli by kvůli příchodu několika tisícovek migrantů střežit poklidnou hranici.

"To, že zbytečně militarizujeme naši hranici, je špatným signálem pro Latinskou Ameriku a Karibik," řekl Stavridis. Poznamenal, že vojáci jedou na hranice plnit úkoly, na které nejsou připravováni, což může vést k incidentům. "Pokud potřebujeme více členů hraniční stráže, tak je najměme," dodal.

Plukovník námořnictva ve výslužbě a bývalý mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti David Lapan hovořil o vojenské misi v pohraničí jako o nerozumnosti. "Prostě to nedává smysl," řekl Lapan. "Karavana, což je skupina chudých lidí včetně mnoha žen a dětí, nepředstavuje žádnou hrozbu, a to ani národní bezpečnosti," dodal.

Trump naopak o karavaně, jak se společnému pochodu migrantů mířících do USA říká, jako o hrozbě bezpečnosti mluví. Záměr migrantů dostat se do USA přirovnal k invazi a varoval, že pokud migranti budou na vojáky házet kamení, mohou po nich příslušníci armády střílet.

Tato poznámka se nesetkala s pozitivním ohlasem mezi lidmi z vojenské branže. "Byl by to nezákonný příkaz," napsal na twitteru penzionovaný armádní generál Mark Hertling k případné střelbě do migrantů s tím, že by ji nenařídil žádný armádní důstojník.

Podle bývalého politického poradce Pentagonu Dereka Cholleta jsou tvrzení o karavaně jako bezpečnostní hrozbě absurdní a nepodložená. Vojáky v pohraničí pak Chollet přirovnal k určité formě vojenské přehlídky. Narážel tak na Trumpovo přání uspořádat za miliony dolarů ve Washingtonu armádní defilé.

"Není to dobré využití vojenských zdrojů Spojených států. Trump je frustrován svým úsilím postavit na hranici fyzickou zeď, takže se nyní snaží postavit lidskou zeď s využitím vojska," dodal Chollet. Trump v předvolební kampani slíbil postavit na mexickém pomezí zeď, aby zastavil migraci a pašování drog, na jeho záměr mu ale Kongres odmítl poskytnout peníze. Části zdi se přece jen budují, jsou to ale krátké úseky či rekonstrukce stávajících bariér.

Americký ministr obrany James Mattis kritiku odmítá. Stejně tak nesouhlasí s názory, že Bílý dům před nadcházejícími kongresovými volbami zneužívá vojsko k populistickým kouskům.