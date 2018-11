Invaze? Ne, karavana migrantů je svým způsobem normální událostí, říká organizace pro migraci

Autor: ČTK

Karavana migrantů, která putuje Střední Amerikou s cílem dojít do USA, je "svým způsobem normální událostí" a Spojené státy by kvůli ní neměly výrazně posilovat ostrahu své hranice. Řekl to dnes mluvčí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Joel Millman. Mluvčí velitelství armády USA pro Severní Ameriku dnes mezitím potvrdil, že do konce týdne bude ve třech státech na mexické hranici připraveno k nasazení přes 7000 vojáků a členů Národní gardy.