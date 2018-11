Pohádkář Trump? V říjnu řekl přes 1100 nepřesných a zavádějících výroků, spočítal deník

— Autor: ČTK

Americký prezident Donald Trump v říjnu výrazně překonal své dosavadní maximum měsíčního počtu vyřčených nepravd a zavádějících tvrzení, když za 31 dní pronesl přes 1100 takovýchto výroků. Uvádí to deník The Washington Post (WP), který nepřesné Trumpovy výroky sleduje od nástupu nynějšího šéfa Bílého domu do úřadu v lednu 2017. Od té doby jich údajně z úst prezidenta Spojených států zaznělo více než 6400.