V Pittsburghu uctili oběti střelby v synagoze. Bohoslužba měla zahojit rány, řekl rabín

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Sociálně slabí se stěhují do běžných bytů. Stát jim poskytl 1160 dávek na kauci

Zhruba pětačtyřicetiminutovou bohoslužbu, jejímž cílem bylo "zahojit rány", vedl Chuck Diamond, bývalý rabín pittsburghské synagogy, v níž se útok odehrál. Shromáždění se zúčastnili židé i vyznavači jiných náboženství. Krátkou modlitbu za oběti pronesl také bývalý presbyteriánský pastor Lee Clark. Lidé stáli před synagogou v dešti, řada z nich plakala, popsala atmosféru AP.

Střelec, kterým je podle policie šestačtyřicetiletý Robert Bowers, vpadl do synagogy v Pittsburghu před týdnem v době začínající bohoslužby, volal, že "Všichni židé musí zemřít", a postřílel 11 osob ve věku od 54 do 97 let. Dalších šest lidí, včetně čtyř policistů, zranil. Sám byl několikrát postřelen a následně zatčen.

Všechny oběti byly tento týden pohřbeny; jako poslední se v pátek konal pohřeb nejstarší oběti, 97leté Rose Mallingerové.

Bowers, který byl obviněn z celkem 44 trestných činů včetně vražd a násilí z nenávisti, ve čtvrtek u soudu řekl, že se cítí být nevinen. V případě usvědčení mu hrozí trest smrti.