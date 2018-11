Karavana migrantů dorazila do mexické metropole. Putovala územím drogových kartelů, šlo o život

Dalších přibližně 2000 lidí teprve směřuje do Puebly z jihomexického státu Oaxaca. Podle DPA se rozdělili do několika menších skupin poté, co vláda státu Veracruz odvolala svůj slib, že jim poskytne 150 nákladních automobilů pro přepravu do Mexika. Uvedla to organizace hájící práva migrantů Pueblo Sin Fronteras.

Cesta do metropole je přitom velmi nebezpečná, protože oblast ovládají drogové kartely, jejichž členové často přepadávají cestující.

zdroj: YouTube

Další dvě karavany se nacházejí teprve v jihomexickém státě Chiapas. Skupina zhruba 1500 Hondurasanů urazila od guatemalsko-mexických hranic kolem 180 kilometrů, zatímco přibližně dvoutisícová karavana ze Salvadoru byla v neděli teprve 40 kilometrů od jihomexické hranice.

Migranti z Hondurasu, Guatemaly a Salvadoru prchají před chudobou a násilím. V mexickém hlavním městě chtějí úřady a zástupci nevládních organizací projednat jejich situaci a rozhodnout o dalším postupu. Na hranice Texasu je to odtud ještě dalších nejméně 1000 kilometrů cesty nebezpečným územím. Bezpečnější trasa do Kalifornie je dlouhá 2800 kilometrů.