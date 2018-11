O volby do Kongresu USA je enormní zájem. V Texasu už hlasovaly miliony lidí

Podle texaských úřadů využilo možnost odevzdat svůj hlas před řádným termínem voleb v 30 největších okresech 4,9 milionů Texasanů. Počet voličů tak už nyní přesahuje počet všech lidí, kteří hlasovali v parlamentních volbách před čtyřmi lety. V roce 2014 jich v celém státě Texas hlasovalo 4,7 milionu.

Texas má celkem 254 okresů, ve 30 největších ale žije téměř 80 procent obyvatel druhého největšího amerického státu.

Senátorské křeslo za stát Texas obhajuje republikán a někdejší uchazeč o prezidentský úřad Ted Cruz, jeho vyzyvatelem je demokrat Beto O'Rourke. Oba v minulosti uvedli, že vysoká volební účast prospěje právě jim. Pokud by nakonec zvítězil O'Rourke, byl by prvním demokratickým senátorem za Texas od roku 1994.

