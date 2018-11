Kdo ovládne americký Senát? Stát Mississippi může boj pořádně zdramatizovat

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Voliči v USA vedle celé Sněmovny reprezentantů vyberou také novou třetinu senátorů. V rámci řádných voleb budou hlasovat o 33 senátorských křeslech a zároveň v doplňovacích volbách rozhodnou o dalších dvou. Celkem se tedy v úterý hlasuje o 35 senátorských křeslech, ale vítězové zmíněných doplňovacích voleb nezískají plný šestiletý mandát, ale jen dokončí funkční období svých předchůdců.

V případě Mississippi svedou kandidáti bitvu o obě senátorská křesla. Jedno křeslo spadá do řádných voleb a to druhé do doplňovacích, neboť se hledá nástupce republikána Thada Cochrana, který letos v dubnu ze zdravotních důvodů rezignoval.

Favoritkou na dokončení zbývajících dvou let z Cochranova šestiletého mandátu je republikánka Cindy Hydeová-Smithová, kterou do voleb prozatímně jmenoval senátorkou za Cochrana guvernér Mississippi Phil Bryant. Proti Hydeové-Smithové ale kandidují ještě dva demokratičtí kandidáti Tobey Bartee a Mike Espy a také republikán Chris McDaniel.

Fakt, že se v doplňovacích volbách z řad demokratů i republikánů v Mississippi uchází vícero kandidátů, je výsledkem toho, že strany nepořádaly tradiční primárky, ze kterých by oficiální stranický kandidát vzešel. Místo nich se podle zákona státu Mississippi v den kongresových voleb budou konat takzvané všeobecné primárky, které jsou otevřeny všem zájemcům nehledě na stranickou příslušnost. Vítěz tohoto výběru se ale může stát senátorem jen tehdy, pokud získá více než 50 procent hlasů. A to se zřejmě v úterý v Mississippi nestane.

Do druhého kola, ve kterém již bude zvolen senátor, se dostanou dva nejúspěšnější kandidáti. Teoreticky je tak možné, že proti sobě v druhém kole budou stát republikáni. Průzkumy v Mississippi ale naznačují, že Cindy Hydeová-Smithová získá asi 40 procent hlasů a v druhém kole vypsaném na 27. listopadu se utká s demokratem Espym, kterému by voliči mohli dát 30 procent hlasů.

Vzhledem k časově náročnému výběru senátora v Mississippi v doplňujících volbách republikáni věří, že v úterý získají většinu i bez tohoto státu. Průzkumy sice ukazují, že by mohli dokonce posílit svou pozici v Senátu, kde mají nyní 51 křesel, ale protože se ve volbách může stát cokoli, poukazují média i analytici na Mississippi. Tento stát by tak v případě úspěšného senátního tažení demokratů mohl být jazýčkem na vahách, kdy by navíc čekání na výsledek na další tři týdny zdramatizoval.

Doplňovací volby do Senátu USA se vedle Mississippi v úterý konají také v Minnesotě, kterým ale předcházely řádné stranické primárky. Proti sobě zde stojí republikánka Karin Housleyová a demokratka Tina Smithová, která je favoritkou hlasování a která uvolněný senátorský post dočasně zastává.