Trump stráví volební den osamotě v Bílém domě

— Autor: ČTK

Americký prezident Donald Trump dnešní volební den, který je považován za jeho vysvědčení po dvou letech u moci, tráví v Bílém domě mimo zraky veřejnosti ve společnosti svého politického týmu, rodiny a přátel. Trump se vrátil do Washingtonu časně ráno z předvolebních shromáždění ve státech Ohio, Indiana a Missouri. On i jeho manželka Melania využili možnosti předčasného hlasování a svůj hlas odevzdali v New Yorku již před několika týdny, informoval Bílý dům.