Republikáni se blíží k udržení kontroly nad Senátem USA

Američtí voliči vybírají 35 nových zákonodárců do stočlenného Senátu. V Senátu mají nyní republikáni 51 křesel, z nichž devět jich obhajují. Podle listu The New York Times byli republikáni úspěšní ve Wyomingu, Mississippi a především v Indianě, kde Mike Braun porazil dosavadního demokratického senátora Joea Donnellyho.

Republikánům se také očividně podařilo udržet mandát v Tennessee. Ten ale neobhajoval dosavadní senátor Bob Corker, ale dosavadní republikánská kongresmanka Marsha Blackburnová, která se střetla s demokratickým rivalem a bývalým guvernérem Philem Bredesenem. Úspěch Blackburnové média označují za důležitý ve snaze republikánů udržet Senát.

Demokraté prozatím získali senátorská křesla v Ohiu, Pensylvánii, New Yorku či New Jersey, kde křeslo obhájil Bob Memendez. Vítězem ve Vermontu se stal nezávislý Bernie Sanders, který ale v Senátu hlasuje s demokraty. V Maine k vítězství míří také nezávislý senátor Angus King.

Dramatický je souboj na Floridě, kde si těsný náskok udržuje republikán Rick Scott, který by tak v případě vítězství připravil o mandát dosavadního demokratického senátora Billa Nelsona.