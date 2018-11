Republikáni ztratili Sněmovnu poprvé po osmi letech. Může za to Trump?

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Ve sněmovně dosud historicky nejdéle drželi většinu demokraté, kteří tuto komoru ovládali nepřetržitě po 40 let (období začalo rokem 1955 a vládou republikánského prezidenta Dwighta Eisenhowera a skončilo v roce 1995 za éry demokrata Billa Clintona). Strana měla od roku 1955 zároveň i po více než 30 let převahu v Senátu, kromě mezidobí 1981-1987, kdy jej kontrolovali republikáni. Demokraté ovšem ovládali, až na dvě krátká období v letech 1947-1949 a 1953-1955, obě komory Kongresu již od počátku 30. let 20. století.

V polovině 90. let nastal na politické scéně USA určitý zlom. Sněmovnu získali na deset let (1995-2006) pod kontrolu republikáni a pod jejich vlivem byl i Senát. Výjimkou bylo jen období 2001-2003, kdy byl stav mezi demokraty a republikány v této komoře 50:50. Situace byla nepříznivá pro demokratického prezidenta Clintona, který v roce 1998 jako druhý americký prezident v dějinách čelil kvůli sexuální aféře se stážistkou procesu zproštění úřadu (impeachmentu), situaci ale ustál.

Podpory Senátu i sněmovny se zpočátku mohl těšit také republikánský prezident George Bush mladší, který se úřadu ujal v roce 2001. V roce 2006 ale začali sněmovnu kontrolovat demokraté. K vítězství jim nahrála tehdy velmi nepopulární válka v Iráku a politická korupce v zemi. Po volbách v roce 2008, v nichž zvítězil demokrat Barack Obama, si demokratická strana svoji pozici v Kongresu ještě výrazně vylepšila.

Zlomové bylo hlasování v roce 2010, v němž voliči vystavili Obamovi účet. Republikáni ovládli sněmovnu, když navíc získali 63 křesel (celkem měli 242 ze 435 míst). Posílili i v Senátu, i když tam demokraté těsnou většinu uhájili. Podle agentury Reuters bylo převrácení poměru sil ve sněmovně nejvýraznější od roku 1948, tehdy demokraté ztratili 75 mandátů.

Po hlasování v roce 2012 zůstala rovnováha sil v Kongresu zachována. Republikáni potvrdili převahu ve sněmovně a demokraté uhájili Senát. Změnu přinesly volby v roce 2014, v nichž republikáni po osmi letech ovládli celý Kongres a kontrolu nad oběma komorami si udrželi i po volbách v roce 2016.

V úterních volbách podle propočtů amerických médií republikáni udrželi většinu v Senátu, o kontrolu nad sněmovnou ale přišli. Úspěšnější než republikáni jsou demokraté také v guvernérských volbách. V případě Senátu získali republikáni nejméně 51 ze sta křesel. Naopak ve sněmovně získají většinu demokraté, podle odhadu budou mít nejméně 218 kongresmanů. Republikánský prezident Donald Trump je s výsledkem spokojený, na twitteru ho označil za fantastický úspěch.