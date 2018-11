Dvanáctidenní holčičku zabila obyčejná pusa. Zdrcení rodiče varují ostatní, aby se tragédie neopakovala

Rodiče, kteří mají doma už dva malé syny, se těšili na příchod první dcerky. Emerson Faye se narodila 26. července jako krásné a zdravé miminko. V tu chvíli nikoho ani v nejhorším snu nenapadlo, že rodinná idylka se během dvou týdnů změní v tragédii.

Pár z USA si vzal svou dcerku domů a těšil se z ní. Jenže za pár dní se Emerson nakazila virem herpes simplex (jednoduchý opar, který se nejčastěji vyskytuje na rtech) z polibku, který jí někdo dal – a to se jí stalo osudným.

Tato nemoc má u malých batolat fatální následky, protože jejich imunitní systém není dostatečně silný na to, aby s oparem bojoval. Malá Emerson zemřela jako 12 dní po porodu poté, co jí selhaly všechny orgány, píše deník The Mirror.

Truchlící matka Presley na facebooku sdílela fotky svého andílka a popsala peklo, jakým teď její rodina prochází. Všechny rodiče varuje: „Pokud někdo s virem políbí batole, rychle se to zvrhne! Můžete mít virus a ani o něm nevíte. Každý by o něm měl vědět! A také o tom, co dělá s dětmi a jejich rodinami. Lidi! Přestaňte líbat děti, které nejsou vaše!“

Její velmi emocionální příspěvek byl sdílen více než 200 000krát a příběhu si všimla i média, která píší o „polibku smrti". „Můžeš mít virus a ani nevědět, že ho máš. Nemusíš cítit bolest, abys ho mohl předat,“ upozornila nešťastná matka, která také popsala, jak nemoc pomalu napadla tělo její dcery.

„Když se dostane na dítě, tak rychle prochází tělem a nejprve napadne mozek. Pak se šíří do všech orgánů, stane se to tak rychle, že ani nevíte, že dítě je nemocné. Když jsme dorazili do nemocnice, byla její játra úplně pryč. Hned potom to odnesly ledviny. Všechno se zhoršilo, měla několik záchvatů, než jí zemřel mozek. Srdce přestalo bít a jediná věc, která ji udržovala naživu, byly přístroje. Moje dcera, vlastní tělo a krev, kterou jsem vytvořila u lásky, byla uměle držena na živu a já musela být ten, kdo vytáhl zástrčku jejího života,“ popisuje otřesnou zkušenost Presley.