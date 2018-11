Demokraté převálcovali republikány v guvernérských volbách, problém je v Georgii

Za zvlášť cenná vítězství mohou podle expertů demokraté považovat guvernérské posty v Michiganu, Pensylvánii a v Kansasu, kde v prezidentských volbách v roce 2016 vyhrál Donald Trump.

Ve státě Georgia demokratická kandidátka Stacey Abramsová stále ještě vítězství republikána Briana Kempa neuznala. Výsledek byl těsný a Abramsová doufá, že bude možné příští měsíc hlasování opakovat.

