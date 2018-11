Bude v čele americké sněmovny žena? Demokratka Pelosiová ohlásila kandidaturu

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Konzervovaná potravinová dávka: Co jedí vojáci? Každá země má svůj "recept"

"Mým záměrem je v příštích dvou letech obnovit roli, kterou má sněmovna sehrát jako silný a nezávislý hlas amerického lidu," napsala osmasedmdesátiletá poslankyně ze San Franciska, která demokratické členy Sněmovny reprezentantů vede od roku 2003.

"Chci maximalizovat schopnost a tvořivost celé naší poslanecké skupiny. V tomto duchu vás žádám o podporu své kandidatury na předsedkyni Sněmovny reprezentantů," uvedla Pelosiová.

Poslanecká skupina má na debatu o roli Pelosiové čas do konce roku, než sněmovna v lednu 2019 v novém složení zasedne. Do té doby bude parlament jednat ve starém složení a podle zavedených zvyklostí by neměl přijímat nezvratná rozhodnutí.