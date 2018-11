Útočník pálil do lidí v kalifornském baru. 13 mrtvých včetně střelce, zabil i zástupce šerifa

Jednou z obětí je Ron Helus, zástupce šerifa, který byl ve službě 29 let, napsala CNN. Ten jako jeden z prvních reagoval na volání o pomoc na lince 911. Na místo činu dorazil spolu s hlídkujícím policistou a když uslyšeli střelbu, šli dovnitř. Tehdy byl Helus zasažen několika střelami. Jeho kolega ho vytáhl ven, kde čekali, až dorazí zásahová jednotka.

Zástupce šerifa svým zraněním podlehl později v nemocnici. Když dovnitř baru vstoupili asi po 15 minutách další policisté, nalezli tam mrtvého i střelce. Podle šerifa nebylo jasné, zda se zabil sám nebo ho usmrtili příslušníci bezpečnostních složek.

"Ron byl odevzdaný své práci, a jak jsem dnes řekl jeho ženě, zemřel jako hrdina, když jel zachraňovat životy," uvedl šerif Geoff Dean. Dodal, že místo činu "vypadá děsivě". "Všude je krev," řekl novinářům.

#UPDATE 12 PEOPLE now reported dead in the #ThousandOaks #California shooting. A responding Sheriff Sgt is among the dead. This happened during college night at #BorderlineBarGrill in southern California. New information pouring in...get the latest now on WTNH News 8 #