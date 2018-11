Útočník pálil do lidí v kalifornském baru. 12 mrtvých včetně zástupce šerifa

Jednou z obětí je Ron Helus, zástupce šerifa, který byl ve službě 29 let, napsala CNN. "Ron byl odevzdaný své práci, a jak jsem dnes řekl jeho ženě, zemřel jako hrdina, když jel zachraňovat životy," uvedl šerif Geoff Dean.

Televizi ABC svědci řekli, že pachatel nejdříve několikrát vystřelil, pak po baru házel dýmovnice, načež znovu střílel. Internetový portál Ventura County Star napsal, že nejméně jeden útočník vystřelil asi třicetkrát. Policie uvedla, že v době střelby bylo na místě několik set lidí, probíhala tu totiž studentský párty.

Informace médií o mrtvých a zraněných se rozcházely, místní šerif nejprve hovořil o 11 zraněných s tím, že nezná podrobnosti o jejich zdravotním stavu. Později doplnil, že při střelbě zemřelo 12 lidí - včetně střelce. Řada lidí utrpěla zranění.

#UPDATE 12 PEOPLE now reported dead in the #ThousandOaks #California shooting. A responding Sheriff Sgt is among the dead. This happened during college night at #BorderlineBarGrill in southern California. New information pouring in...get the latest now on WTNH News 8 #