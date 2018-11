Studená válka v Kongresu USA? Republikáni hlasovali proti hordám migrantů a Sorosovi, píše tisk

Volby doprovázela mimořádná pozornost médií a zřejmě i rekordní volební účast. Pro demokraty nebyly ničím méně, než bojem proti degradaci politické kultury a zápasem o americkou demokracii, která podle dnešního komentáře listu The Washington Post prokázala, že je zdravá.

Republikáni hlasovali proti vidině socialismu provázenému ničivou recesí, proti sexuálně dezorientovaným genderovým extremistům a hordám migrantů stojících na hranici pod praporem filantropa George Sorose, popsal výsledek voleb politolog Lincoln Mitchell. Vítězství demokratů nebylo oslnivé, prohra republikánů nebyla ničivá. Podle komentáře agentury Reuters je výsledek voleb vlastně nudný.

Ilhan Omar (@ilhanmn) becomes the first Somali-American to be elected to Congress. #midterms2018 #uselection #politics pic.twitter.com/MDtTGFS4Rh