USA ve víru protestů? Liberálové svolali demonstrace proti zásahům do Muellerova vyšetřování

Organizace MoveOn vyzvala Američany, aby se na demonstracích pořádaných pod heslem Nikdo nestojí nad zákonem shromáždili v 17:00 místního času (23:00 SEČ). Cílem protestu je podle ní uchránit před vnějšími vlivy vyšetřování ruského vlivu na volby, které vede zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. Organizace vyzvala k uspořádání alespoň jednoho protestu v každém americkém státě.

IMPORTANT: Trump's firing of Sessions and removal of Rosenstein from oversight of Mueller investigation has triggered Nobody Is Above the Law protests nationwide at 5 p.m. local time Thursday. Find an event to join here: https://t.co/kK6XRQbidg #ProtectMueller