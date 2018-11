Svědci střelby v baru: Je to katastrofa, všude je krev. Útočník byl maniak. Lidé se chovali jako hrdinové

Svědci střelby v baru Borderline Bar a Grill v Thousand Oaks, kde právě probíhala studentský party, popsali, že muž k útoku použil poloautomatickou zbraň, ze které asi třicetkrát vystřelil. Kromě toho kolem sebe házel také dýmovnice.

„Střelec všude kolem házel kouřové granáty,“ řekl jeden ze svědků stanici KABC. „Viděl jsem ho, jak ukazoval na zadní stranu pokladny ... a jenom střílel. Vyběhl jsem předními dveřmi,“ dodal muž. „Asi třikrát nebo čtyřikrát vystřelil, lehl jsem na zem, vzhlédl jsem – a člen bezpečnostní stráže byl mrtvý. Tedy nechci říct, že byl mrtvý, ale byl postřelen,“ upřesnil.

Mezi mrtvými je i zástupce místního šerifa Ron Helus, který na místě jako první zasahoval. Podle velitele policie Geoffa Deana zemřel jako hrdina. Mrtvý policista byl ve službě 29 let, příští rok mě odejít do důchodu. Dean dodal, že celá událost je obrovská tragédie. "Uvnitř to vypadá strašně, všude je krev," popisoval místo činu policista.

„Byl jsem hned vedle vchodu, chystali jsme se odejít. Dovnitř se najednou dostal nějaký kouř. Ozval se první výstřel, věděl jsem, že je to skutečné. Myslel jsem si, že to byl vtip,“ zmateně vyprávěl další svědek pro ABC7. Podle dalšího svědka útočník zastřelil vyhazovače a pak mladou dívku, která tam pracovala jako pokladní. „Nedíval se na nás. Šel do kanceláře, kde byla hotovost. Nic neřekl. Jen začal střílet,“ dodal.

Další lidé, kteří přežili, označili střelce ta maniaka, který střílel „úplně bezdůvodně“. Řada lidí utrpěla při útoku trauma. Jedna očitá svědkyně se v rozhovoru pro místní televizi doslova zhroutila a řekla: „Omlouvám se každému, kdo byl zraněn.“

Wow.... Listen to this really emotional account of what happened when shots were fired at the Borderline Bar And Grill. Sounds like we had some real heroes there, that jumped into action... #GetUpDC @wusa9 pic.twitter.com/aJ8K9h3L14 — Evan Koslof (@ekoslof) 8. listopadu 2018

This Army vet, who didn’t give his name, helped at least one person escape the Bordeline shooting, tossing her over a wall. Others broke out the back window with bar stools and ran pic.twitter.com/GOHwWtXscG — Alene Tchekmedyian (@AleneTchek) 8. listopadu 2018

Lidé se snažili z baru utéct za každou cenu. Lidé křičeli a utíkali do všech koutů baru, několik lidí vzalo barové židle a grily, kterými rozbili okna. Podle svědků tak pomohli utéct desítkám lidí. Armádní veterán, který neprozradil své jméno, pak podle médií pomohl nejméně jedné osobě uniknout před střelbou tak, že ji „hodil“ přes zeď.