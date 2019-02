Ničivá zbraň vraždí civilisty, Pentagon ji hájí. Proč?

Co způsobilo pád starověkého Egypta? Vědci přicházejí s novou hypotézou

Ničivá kazetová munice

Ačkoliv je válka brutální, existují zbraně, které většina světa považuje za nepřijatelné a za hranou, poukazuje analytik. Jako příklad uvádí jaderné zbraně, které dokážou vymazat celá města a kompletně vyhladit lidskou populaci, stejně jako zbraně chemické a biologické, které zabíjejí lidi tím nejbolestivějším způsobem.

Také kazetovou munici, tedy bomby uvolňující před dopadem malé kousky nad rozsáhlou oblastí, považuje za příliš nehumánní pro nasazení za jakýchkoliv podmínek více než stovka zemí, podotýká DePetris. Dodává, že USA tento postoj nikdy nesdílely a ačkoliv mnoho světových organizací a amerických spojenců v Evropě i Asii považuje kazetové nálože za plošné zbraně, které by měly být vyřazeny a zničeny, Pentagon věří, že jde o jeden z nejpřesnějších typů munice na trhu.

"Washington odmítá podepsat Konvenci o kazetové munici z roku 2008, multilaterální smlouvu, která zakazuje nasazení, výrobu, skladování, nákup, vývoj a převoz kazetové munice jako takové, právě kvůli takové interpretaci," pokračuje odborník. Konstatuje, že americká armáda alespoň podnikla kroky ke zlepšení kvality kazetových bomb, které má v arzenálu, s cílem omezit civilní škody.

Někdejší americký ministr obrany Robert Gates v roce 2008 podepsal rozkaz nařizující Pentagonu nahradit existující zásoby kazetové munice novými modely, u kterých průměrně nevybuchne jen 1% uvolněných částic, nastiňuje DePetris. Dodává, že podle Gatesova opatření měla být veškerá ostatní kazetová munice vyřazena do roku 2018.

Stávající americká administrativa je však vůči kazetové munici shovívavější a Pentagon loni Gatosovo nařízení revidoval, přičemž umožnil armádě používat i starší munici, u které nevybuchne až 20% rozptýlených střepin, uvádí analytik. Připomíná, že podle zprávy listu New York Times hodlá americká armáda nakoupit další typy kazetové munice, například švédské 155 milimetrové dělostřelecké projektily Bonus či německé SMArt 155.

Tato nové generace kazetové munice je z části určena proti obrněným vozidlům a údajně disponuje samodestrukčním mechanismem pro případ minutí cíle, konstatuje DePetris. Varuje však, že zůstává otázkou, zda tento systém skutečně funguje, jelikož žádný druh vojenského vybavení, bez ohledu na moderní technologie, nebude nikdy stoprocentně spolehlivý a i jediná chyba může vést k nezamýšleným obětem.

Mysleme na naše pravnoučata

"Spojené státy nasazují kazetové bomby a dělostřelecké granáty v bojových situacích po desetiletí," píše expert. Připomíná, že ve válce v Perském zálivu v roce 1991 USA a jejich spojenci během operace na osvobození Kuvajtu svrhli na irácké cíle 61 tisíc kazetových bomb, avšak střepiny, které nevybuchly, naneštěstí i dlouho po válce zabíjejí Kuvajťany, kteří na ně náhodou narazí, přičemž mimořádně zranitelné jsou děti, které jsou zabíjeny zbraněmi, jež v zemi leží roky bez povšimnutí.

Také NATO není kazetová munice neznámá a během alianční operace proti srbským silám v Kosovu bylo na 330 cílů svrženo 1.392 kazetových bomb obsahujících 289 tisíc výbušných střepin, vyčísluje analytik. Dodává, že zhruba 30 tisíc z nich neexplodovalo, což v letech po konfliktu postavilo experty na likvidaci nevybuchlé munice před mimořádné dilema a vyčištění zasažených oblastí může trvat celé roky.

Z pohledu Pentagonu by zákaz veškeré kazetové munice znesnadnil operace americké armády, vysvětluje DePetris. Deklaruje, že válečníci si pochopitelně nechtějí snižovat počet nástrojů, které mají v inventáři, a dokud země jako Rusko a Čína odmítají podpis Konvence o kazetové munici, Spojené státy budou odolávat tlaku, aby se k ní samy přidaly.

V určitých situacích může být kazetová munice přesnější než konvenční bomby, připouští odborník. Zdůrazňuje však, že Trumpova administrativa musí být při jejím nasazování opatrná, jelikož i sto let po skončení první světové války se na francouzském venkově nacházejí zbytky tehdejší munice. "Skutečně chceme, aby naše pravnoučata dělala za sto let to samé?" ptá se DePetris.