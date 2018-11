Ekvádor soudí exprezidenta Correu. Ten žádá azyl v Belgii, proces má ta frašku

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"Je to totální fraška a politická perzekuce," napsal ve středu na twitteru Correa, který byl prezidentem Ekvádoru od ledna 2007 do května 2017. Podle ekvádorských médií nemůže být Correa souzen v nepřítomnosti, takže proces nemůže začít, dokud nebude zatčen a převezen do Ekvádoru.

Ekvádor vydal na Correu už v červenci zatykač, protože podle soudkyně neplnil předběžné opatření hlásit se každé dva týdny u ekvádorského soudu. Correa se hlásil pouze na ekvádorském konzulátu v Belgii, kde od loňska žije. Z Belgie totiž pochází jeho manželka. Ekvádor už dříve požádal Interpol o vydání varování nejvyššího (červeného) stupně, aby Correa mohl být v zahraničí zatčen.

Soudkyně Daniella Camachová ve středu předvolala Correu jako obžalovaného k soudu s tím, že existuje dostatek důkazů k tomu, aby mohl být souzen jako organizátor únosu Fernanda Baldy z roku 2012. Akci podle vyšetřovatelů provedla tajná služba a financována byla ze státních peněz. Ekvádorská prokuratura obvinění zakládá mimo jiné na výpovědi dvou ze tří policistů, které v souvislosti s kauzou zadržela a kteří s ní posléze začali spolupracovat.

Pokus o únos se údajně stal v srpnu 2012, kdy se skupina mužů pokusila Baldu v Kolumbii násilím odvézt do Ekvádoru. Tomu ale zabránila kolumbijská policie. Balda byl tehdy souzen v Ekvádoru pro urážku prezidenta a v Kolumbii byl na útěku. Obvinění vznesl Balda už v roce 2013, prokuratura ale začala případ vyšetřovat až letos v lednu.

Kromě tří policistů zatkla i bývalého šéfa policie Fausta Tamaya a požádala o vydání bývalého šéfa ekvádorské tajné služby Pabla Romera, který pobývá ve Španělsku. Tam byl v červnu zatčen, ale posléze propuštěn. Musí se ale hlásit místním úřadům.