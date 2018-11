Výsledky kongresových voleb stále nejsou kompletní. Zádrhel na Floridě a v Arizoně

Na Floridě spolu bojují nynější senátor za demokraty Bill Nelson a republikán Rick Scott, který o mandát usiluje z pozice guvernéra. Nelson odmítl uznat Scottovo velmi těsné vítězství, všechny hlasy navíc nebyly ještě sečteny. Podle zákonů státu Florida je zde navíc povinné přepočítání hlasů v případě, že je rozdíl menší než 0,5 procentního bodu. Aktuálně Scott vede o 0,2 procentního bodu.

Thank you Florida! Now Let’s Get to Work! pic.twitter.com/ZzycQzbNzE — Rick Scott (@ScottforFlorida) 7. listopadu 2018

V Arizoně se o senátorské křeslo již neucházel dosavadní republikánský senátor Jeff Flake, ale bojují o něj tři ženy - republikánka Martha McSallyová, demokratka Kysten Sinemaová a Angela Greenová ze Strany zelených. McSallyová má nad Sinemaovou zatím náskok jeden procentní bod a Greenová získala jen zhruba dvě procenta hlasů. Výsledek, který určí vítěze, se podle agentury AP bude upřesňovat možná i několik dní.

V srpnu se úmrtím republikána Johna McCaina uvolnilo i druhé senátorské křeslo za Arizonu. Do úřadu proto guvernér dočasně jmenoval Jona Kyla. O post po McCainovi voliči v úterý z časových důvodů nehlasovali, neboť nebylo možné uspořádat stranické primárky. Doplňovací volby v Arizoně do Senátu USA se proto uskuteční v listopadu 2020 a vítěz poté pouze doslouží McCainův mandát, který by skončí v roce 2022.

Doplňovací senátní volby spolu s řádnými se konaly v Mississippi. Zatímco v těch řádných vyhrál republikán Roger Wicker, výsledek doplňovacích bude znám až po druhém kole, které se koná 27. listopadu. V něm se střetnou republikánka Cindy Hydeová-Smithová a demokrat Mike Espy. Druhé kole se musí konat, neboť ani jeden z kandidátů nezískal přes 50 procent hlasů.

Ve Sněmovně reprezentantů zůstává nejistých 13 mandátů, i když demokraté mají v této kongresové komoře poprvé po osmi letech většinu potvrzenou. Aktuálně mají demokraté ve 435členné sněmovně 225 křesel a republikáni 197. Hlasy se stále sčítají, případně se kontrolují výsledky, které byly mimořádně těsné, v několika volebních obvodech ve státech Kalifornie, New York, Georgia, New Jersey, Maine, Severní Karolína a Utah.

V Utahu byl o hlasování takový zájem, že se volby protáhly. Ve státě Maine pomáhá počítat odevzdané hlasy nový počítačový systém, komplikované algoritmy vydají prý svůj verdikt až příští týden.