Nové informace. V kalifornském baru zabíjel kulometčík Long (†28), už dříve s ním byly potíže

Běloch Long střílel z legálně zakoupené pistole ráže .45, kterou měl vybavenou rozšířeným zásobníkem. Podle šerifa vše ukazuje na to, že si své oběti vybíral náhodně.

Šerif uvedl, že jeho úřad má Longa v evidenci. V dubnu u něj zástupci šerifa zasahovali, neboť byl agresivní a choval se iracionálně. V záznamech je uveden také jako účastník dopravní nehody a oběť jistého sporu v baru.

Long pět let do března 2013 sloužil jako kulometčík u námořní pěchoty, kde získal hodnost rotného. Jeho domovskou základnou byla Havaj. Na přelomu let 2010 a 2011 byl sedm měsíců nasazen v Afghánistánu. Armáda uvedla, že Long získal několik ocenění a také medailí.

This interview with the man who escaped the #Borderline bar in Thousand Oaks with his son is the most tragic thing I've ever seen.

💔💔💔💔#massshooting #CaliforniaShooting #GunControlNow #ThousandOaks pic.twitter.com/Ekzz6LlNLb