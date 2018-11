Karavana migrantů se usadila v mexické metropoli. Co bude dál? Už se valí další uprchlíci

Ti, co se rozhodnou jít k hranicím Spojených států, to budou mít nejkratší cestou do Texasu asi 1200 kilometrů. Pokud budou chtít k přechodu v Kalifornii, budou to mít více než dvakrát tak daleko. U hranic je ale čeká americká armáda, s jejíž pomocí je slíbil americký prezident Donald Trump zastavit a nepustit do USA.

Podle organizace Pueblos sin Fronteras (Národy bez hranic) je nyní ve sportovním areálu v mexické metropoli 4814 migrantů, z toho 85 procent jsou Hondurasané. Kromě nich jsou ve skupině také lidé z Guatemaly či Nikaraguy, kteří utíkají před chudobou a kriminalitou ve svých vlastech.

"Cesta byla velmi náročná a v mexickém hlavním městě si můžeme trochu odpočinout," řekla serveru BBC Mundo mladá Hondurasanka, která vyrazila s karavanou 13. října z Hondurasu. Na cestu se vydala se třemi dětmi poté, co jí kriminální gang doma zabil manžela.

Mexická radnice postavila ve sportovní areálu pro běžence stany, poskytla jim jídlo, přikrývky i zdravotní péči. Oblečení, jídlo či deky ale nosí i obyvatelé města a různé nevládní organizace, které poskytují i psychologickou poradnu a právní pomoc. "Většina z těch, s nimiž jsme mluvili, jsou věřící a doufají proto, že jim Bůh pomůže," uvedla právnička Anna Josephová z organizace pro pomoc ženám-migrantkám. Podle ní spoléhají na "Boha" a většina z nich ani neví, co přesně je na hranicích USA čeká. Mnozí s sebou vzali i domácí mazlíčky.

Members of the #MigrantCaravan traveling with beloved pets. How will the troops at the border greet this terrifying phenomenon? pic.twitter.com/MYOqAO1yeh — Alice Driver (@DriverWrites) 6. listopadu 2018

Pokud by se rozhodli zůstat v Mexiku, musí podat žádost do 30 dní od vstupu do země, který se u této skupiny uskutečnil 19. října. Pak jim tamní úřady nabízí roční humanitární vízum, s nímž mohou v zemi pracovat, dokud se nevyřídí jejich žádost o uprchlický status. Tuto nabídku už na hranicích Mexika podle tamní vlády přijalo asi 3000 lidí z karavany.

Do metropole Mexika ale míří dalších několik skupin středoamerických běženců, které čítají několik tisíc lidí a které vyrazily z Guatemaly a Salvadoru během druhé poloviny října. Tyto skupiny jsou nyní v jihomexickém státě Oaxaca a první z nich by měla do mexickém metropole podle místních médií dorazit o víkendu.

Karavany migrantů ze Střední Ameriky k hranicím USA se organizují už několik let, nynější situace je ale podle mexických úřadů bezprecedentní. Až do letoška také nepřitahovaly tyto karavany příliš velký zájem médií, dokud proti nim nezačal letos na jaře ostře prezident Donald Trump, který je označuje za bezpečnostní hrozbu.