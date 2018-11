Trump utržil další porážku. USA stále musí chránit dětské přistěhovalce, rozhodl soud

Dnešní verdikt je podle agentury Reuters další porážkou v Trumpově snaze program zrušit. Rozsudek ale neznamená konec soudních sporů, které na několika úrovních prezident a jeho odpůrci vedou. Prezidentův úřad například tento týden v pondělí požádal nejvyšší soud USA, aby mu umožnil DACA zrušit.

This is a victory for our #Dreamer brothers and sisters, and a direct repudiation of President Trump’s inhumane and vindictive attacks on #DACA recipients.



Now, Congress must step up and #ProtectDREAMers. #HereToStay https://t.co/m2Wqpy15mL