KLDR zrušila schůzku s Pompeem. Diplomatka Haleyová ostře napadla Rusko

Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, které se má konat po přelomu roku, ale platí.

Pompeo se měl v New Yorku ve čtvrtek sejít s vysokým představitelem severokorejské komunistické strany a bývalým šéfem tajné služby KLDR Kim Jong-čcholem.

"Nemyslím, že jde o něco vážného," řekla ke zrušení schůzky Haleyová. "Mluvila jsem s administrativou a v podstatě to (Severokorejci) zrušili, protože nebyli připravení," vysvětlila. Diplomatka s novináři hovořila před jednáním Rady bezpečnosti OSN, která se sešla na podnět Ruska, aby jednala o výjimkách ze sankcí uvalených na KLDR.

RT @USUN: “We’re not going to get rid of sanctions on North Korea, because they haven’t done anything to warrant us getting rid of them yet. The threat is still there. North Korea still has nuclear facilities and they’ve still not allowed inspectors in to inspect them.” pic.twitter.com/g0qmubwONg